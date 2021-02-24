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Инспектор ДПС выстрелил в угрожавшего ему мужчину на юго-востоке Москвы
Фото: feo.rk.gov.ru

Инспектор ДПС выстрелил в угрожавшего ему мужчину на юго-востоке Москвы

Ростислав Зубков

Происшествия
Россия, Москва, улица Марьинский Парк Карта всех событий

Инспектор ДПС выстрелил в угрожавшего ему мужчину в ходе конфликта на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

По данным ведомства, инцидент произошел 20 февраля на улице Марьинский Парк.

— В свободное от службы время инспектор ДПС УВД по юго-восточному округу вступил в конфликт с угрожавшим ему мужчиной и использовал свой личный травматический пистолет, зарегистрированный в установленном порядке, против него. В результате мужчина получил телесные повреждения. После оказания медпомощи его отпустили, — сказал представитель пресс-службы столичного главка МВД.

Он добавил, что после случившегося были собраны необходимые материалы для принятия процессуального решения. Документы переданы в следственные органы, проводится проверка, уточнили в полиции.

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