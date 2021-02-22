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Несколько человек доставили в полицию после конфликта в Новой Москве
Фото: nekrasovka.mos.ru

Несколько человек доставили в полицию после конфликта в Новой Москве

Ростислав Зубков

Происшествия
Россия, Москва, поселение Сосенское, проспект Магеллана Карта всех событий

В Москве конфликт между двумя мужчинами привел к тому, что в отдел полиции забрали сразу несколько человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

По данным СМИ, инцидент произошел в воскресенье, 21 февраля, в поселении Сосенском. Как утверждает пресса, между сотрудниками местного магазина на проспекте Магеллана и группой человек произошла перестрелка.

В полиции, однако, эту информацию не подтвердили, заявив, что участников конфликта было всего двое.

— По указанному адресу произошел конфликт между двумя гражданами. Их, а также еще несколько человек, присутствовавших на месте инцидента, доставили в отдел полиции для разбирательства. По факту случившегося заведено уголовное дело о хулиганстве, — сказали представители правоохранительных органов.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, добавили в пресс-службе столичного ведомства.

На уточняющий вопрос корреспондента «ВМ» о том, были ли сотрудники магазина вовлечены в конфликт, в МВД сказали, что не владеют такой информацией. Сообщения о стрельбе возле магазина также не нашли подтверждения.

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