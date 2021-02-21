Мужчина выстрелил в уборщика снега в ходе конфликта в Ленобласти

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Сотрудники правоохранительных органов задержали участника конфликта со стрельбой в Ленинградской области. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и региону.

Уточняется, что хозяин магазина, который был недоволен уборкой снега, ранил уборщика из травматического пистолета. Прибывшими на место происшествия полицейскими стрелок был оперативно задержан и доставлен в отдел. Пострадавшего госпитализировали с травмой ноги.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в поселке Романовка на Дороге жизни около одного из магазинов, передает РИА Новости.

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