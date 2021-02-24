Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Названы марки самых популярных авто с пробегом у жителей Санкт-Петербурга
Фото: Официальный сайт Lada

Названы марки самых популярных авто с пробегом у жителей Санкт-Петербурга

Елена Фролова

Общество

Список самых популярных автомобилей с пробегом составили аналитики Санкт-Петербурга. Об этом сообщают «Невские новости».

В результате проведенного исследования выяснилось, что жители Питера стали на 22 процента чаще покупать подержанные авто. Средняя стоимость одного такого транспортного средства составила 470 тысяч рублей.

При этом средний возраст машин с пробегом увеличился на год. Теперь он составляет десять лет.

Однако аналитики отметили, что снизился средний показатель пробега — до 127,9 тысячи километров. В итоге самыми популярными марками данной категории авто у петербуржцев стали Kia и LADA. В тройку лидеров также вошел Hyundai. Чаще всего жители Северной столицы брали подержанные автомобили в кредит, а вот по программе трейд-ин такие машины покупают реже на восемь процентов.

Читайте также: Автоэксперт рассказал, как выбрать автомобиль с пробегом

Санкт-ПетербургмашиныАвтомобили с пробегом
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Загадки редких археологических находок

Александр Кудрявцев
Александр Кудрявцев

Идеальное место для жизни в Москве: оцените ваш район по пяти критериям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отцы и дети: как наладить отношения в семье

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ты мужчина — вот и празднуй

Александр Михайлов
Александр Михайлов

Поверьте, нам есть что защищать

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте