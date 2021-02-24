Названы марки самых популярных авто с пробегом у жителей Санкт-Петербурга

Фото: Официальный сайт Lada

Список самых популярных автомобилей с пробегом составили аналитики Санкт-Петербурга. Об этом сообщают «Невские новости».

В результате проведенного исследования выяснилось, что жители Питера стали на 22 процента чаще покупать подержанные авто. Средняя стоимость одного такого транспортного средства составила 470 тысяч рублей.

При этом средний возраст машин с пробегом увеличился на год. Теперь он составляет десять лет.

Однако аналитики отметили, что снизился средний показатель пробега — до 127,9 тысячи километров. В итоге самыми популярными марками данной категории авто у петербуржцев стали Kia и LADA. В тройку лидеров также вошел Hyundai. Чаще всего жители Северной столицы брали подержанные автомобили в кредит, а вот по программе трейд-ин такие машины покупают реже на восемь процентов.

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