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Автоэксперт рассказал, как выбрать автомобиль с пробегом
005.JPG / Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Автоэксперт рассказал, как выбрать автомобиль с пробегом

Елена Плешивцева

Транспорт

Автоэксперт Алексей Епищенко в беседе с Nation News рассказал, как выбрать автомобиль с пробегом.

По его мнению, стоимость машин на вторичном рынке с начала года возросла на 15 процентов.

— Хорошие автомобили часто можно найти у автоброкеров, потому что у них стоят проверенные машины. Многие считают, что покупать машину следует только у собственников, но, по своему опыту, могу сказать, что это невыгодно. В 90 процентов случаях собственники не рассказывают всей правды об авто, что-то скрывают, — уверен Епищенко.

Специалист уверен, что при покупке автомобиля у собственника, владелец не расскажет о всех проблемах машины.

Автоэксперт Вячеслав Субботин дал советы, какой мотор для автомобиля выбрать, сообщает Newinform. То, на каком моторе остановиться владельцу, зависит от множества факторов. Для длительных поездок специалист советует использовать автомобиль с дизельным двигателем, потому что у него наилучший запас хода и оптимальный расход топлива. В городе же такой двигатель автоэксперт считает использовать не правильным.

Ранее интернет-портал «Подмосковье сегодня» рассказал, что выгоднее приобретать автомобили на газу. Правительство Московской области планирует снизить на 50 процентов транспортный налог для автомобилей на газе.

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