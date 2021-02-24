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Современная гостиница появится на улице Адмирала Корнилова
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Современная гостиница появится на улице Адмирала Корнилова

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, поселение Мосрентген, квартал № 25Карта всех событий

В столице на улице Адмирала Корнилова появится современная гостиница, построенная по проекту арт-группы «Камень». Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в среду, 24 февраля.

Гостиницу «Славянская звезда» возведут в поселении Мосрентген недалеко от съезда на Калужское шоссе. На первом этаже постройки будут расположены кафе и магазины.

— Гостиница будет представлять собой пятиэтажное строение, выполненное в современном стиле. Здание, облицованное керамогранитом, с большими просветами окон и высоким первым этажом станет украшением района, — сказал Сергей Кузнецов.

По его словам, общая площадь гостиницы составит около 12 тысячи квадратных метров, там планируется разместить 142 номера, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

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«Москомархитектура»гостиницаСергей Кузнецов
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