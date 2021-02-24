Синоптик рассказала о погоде в Москве в первый день весны

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Москве в выходные дни ожидается небольшая оттепель, температура воздуха поднимется выше нуля, однако к 1 марта в город снова придут морозы. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в среду, 24 февраля.

— 1 марта температура понизится до отрицательных значений и ночью, и днем. Оттепель закончится, — цитирует синоптика РИА Новости.

Ранее Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в выходные. По ее словам, в городе возможны осадки, а температура воздуха поднимется до плюсовых значений.

Читайте также: Синоптики предупредили о замерзающих дождях в Москве ночью 25–27 февраля