Комплекс апартаментов построят в Даниловском районе столицы

Директор по строительству подрядной организации Георгий Самуйленко на площадке на улице Керченская, владение 20, корпус 1, где возводится дом по программе реновации / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Серпуховский Вал Карта всех событий

В Даниловском районе на деньги инвесторов построят комплекс апартаментов, площадью 20,3 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы.

По данным ведомства, разрешение на строительство было выдано до 2 октября 2022 года. Комплекс возведут на пересечении улицы Малая Тульская и улицы Серпуховский Вал, откуда будет производится заезд на территорию.

Уточняется, что здание сделают 16-этажным. В комплексе разместят 142 апартамента и торговые залы. Кроме того, построят подземный паркинг на 74 места и создадут гостевую парковку. Прилегающую территорию озеленят и благоустроят, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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