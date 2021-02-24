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Врачи объяснили, как сохранить антитела к COVID-19 на значительный срок
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Врачи объяснили, как сохранить антитела к COVID-19 на значительный срок

Виктория Федотова

Здоровье

Академики и ученые геронтологи Владимир Хавинсон и Светлана Трофимова объяснили, как сохранить антитела к COVID-19 на продолжительное время. Эксперты отметили, что положительный результат текста на антитела в конкретный момент времени не означает. Что иммунитет к коронавирусу сохранится при следующем контакте с вирусом.

Хавинсон отметил, что в организме человека существует пять классов антител. Но при коронавирусе выделают антитела класса G или М.

— Антитела – это белки, которые образуются иммунной системой организма и выполняют защитную роль. В острой фазе образуется иммуноглобулин М. Затем вступает фаза образования антител класса G. Это более важные антитела, которые составляют 80 процентов всех антител к данному вирусу. Они определяются в крови долго, это важно для медицины и пациента, — пояснил ученый.

Трофимова добавила, что через полгода после болезни у человека резко снижается титр антител, они не определяются в организме.

Хавинсон отметил, что пожилые пациенты, которые получали пептиды тимуса, дольше сохраняли антитела к коронавирусу. Этот пептид вырабатывается естественным путем до 30 лет. Выработать антитела класса G поможет вакцинация, отметили ученые. Видео опубликовано на YouTube.

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