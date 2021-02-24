Инфекционист назвал условие для возникновения третьей волны коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Новая волна COVID-19 может случиться, если появятся серьезные мутации вируса. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, инфекционист Сергей Вознесенский.

По его словам, значительный всплеск заболеваемости, предположительно, может наступить, если иммунитет населения окажется несостоятельным перед измененным вирусом.

Инфекционист отметил, что новые мутации коронавируса выявляются практически каждую неделю, однако они не провоцируют всплеска новых случаев COVID-19.

— Это говорит о том, что иммунитет пока что протективный. Но если такие изменчивости произойдут, то подъем может быть, — цитирует Вознесенского РИА Новости.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович не исключила вероятности третьей волны пандемии коронавирусной инфекции.

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