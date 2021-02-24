Мужчина украл зубную пасту на шесть тысяч рублей из магазина в Марьино

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Россия, Москва, Новочеркасский бульвар Карта всех событий

Из столичного магазина украли зубную пасту на шесть тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УВД по ЮВАО столицы.

По данным ведомства, мужчина похитил из магазина несколько тюбиков пасты на общую сумму в шесть тысяч рублей. Полиция задержала 37-летнего ранее судимого подозреваемого на Новочеркасском бульваре.

Возбуждено уголовное дело по факту тайного хищения чужого имущества. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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