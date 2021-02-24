Москвичка потеряла почти 80 тысяч рублей, поверив мошенникам из интернета

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Москвичка потеряла почти 80 тысяч рублей, поверив мошенникам из социальных сетей. Об этом рассказали в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД.

Злоумышленники пообещали 33-летней москвичке поучаствовать в игре через социальную сеть. Женщина несколько раз перевела мошенникам деньги в надежде получить большие суммы, так как это было оговорено в условиях игры. Однако вскоре женщина была заблокирована без объяснения причины. Ущерб москвичке составил 79 200 рублей.

Полиция проводит расследование по факту произошедшего, идет поиск подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

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