Путин отметил роль ФСБ в борьбе с коррупцией и защите бизнеса

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин отметил роль Федеральной службы безопасности (ФСБ) в борьбе с коррупцией и защите бизнеса от посягательств.

— Прошу и впредь столь же оперативно вместе с другими профильными структурами вносить свой вклад в обеспечение устойчивости экономики и финансовой системы страны. В рамках ваших полномочий продолжать поддержку и защиту российского бизнеса, наших компаний от преступных посягательств, от нечистоплотной конкуренции на глобальных рынках, — отметил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что борьба с коррупцией в экономической сфере должна быть такой же последовательной, передает РИА Новости.

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