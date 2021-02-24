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Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды
Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, проспект Маршала Жукова Карта всех событий

Водителям посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды. Об этом в среду, 24 февраля, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По данным Дептранса, основные затруднения наблюдаются на внутренней стороне МКАД от проспекта Маршала Жукова до 69-го километра МКАД, на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) от Шмитовского проезда до Гагаринского тоннеля, а также на внутренней стороне ТТК от Беговой улицы до проспекта Мира.

Ранее стало известно, что снегопад в Москве продолжится до утра 25 февраля. Высота сугробов в столице может увеличиться еще на восемь сантиметров. Наиболее интенсивные осадки ожидаются с 23:00 до 09:00.

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