Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Россия, Москва, проспект Маршала Жукова Карта всех событий

Водителям посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды. Об этом в среду, 24 февраля, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По данным Дептранса, основные затруднения наблюдаются на внутренней стороне МКАД от проспекта Маршала Жукова до 69-го километра МКАД, на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) от Шмитовского проезда до Гагаринского тоннеля, а также на внутренней стороне ТТК от Беговой улицы до проспекта Мира.

Ранее стало известно, что снегопад в Москве продолжится до утра 25 февраля. Высота сугробов в столице может увеличиться еще на восемь сантиметров. Наиболее интенсивные осадки ожидаются с 23:00 до 09:00.

Читайте также: Движение электричек восстановили на Ярославском направлении МЖД