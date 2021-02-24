Дорожные службы Подмосковья перевели на круглосуточный режим работы из-за снегопада

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городов перевести дорожные службы в режим повышенной готовности из-за снегопада. Об этом в среду, 24 февраля, сообщили в Telegram-канале губернатора Подмосковья.

Андрей Воробьев попросил дорожные службы держать ситуацию на контроле.

Снегопад в Московской области прогнозируется в ближайшее время. Он продлится два дня. Жителям Подмосковья посоветовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и быть осторожными.

Ранее стало известно, что снегопад в Москве продолжится до утра 25 февраля. Высота сугробов в столице может увеличиться еще на восемь сантиметров. Наиболее интенсивные осадки ожидаются с 23:00 до 09:00.

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