Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Весенний фестиваль спорта пройдет на ВДНХ
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Весенний фестиваль спорта пройдет на ВДНХ

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

С 27 февраля по 22 мая на ВДНХ пройдет весенний фестиваль спорта. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента спорта Москвы.

Фестиваль организован «Московским спортом» и ВДНХ при поддержке Департамента спорта города Москвы. В рамках мероприятия москвичи и гости столицы смогут посетить лекции и мастер-классы от известных российских спортсменов. Спикерами выступят представители видов спорта, которыми можно заниматься на территории ВДНХ.

Всего запланировано 14 лекций. Они пройдут в Доме культуры ВДНХ. Первые лекции на тему сноубординга и бега состоятся 27 февраля. Участник международных соревнований Денис Бонус прочтет лекцию «Русский сноубординг — какой он?». В этот же день выступит представитель российского бегового сообщества Алексей Лихарев с лекцией «Мы — то, что бежим!», сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Первый муниципальный бассейн появился в подмосковном Серпухове

СпортВДНХМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Не до биатлона: когда телешоу побеждает спорт

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Приключения в столице все еще возможны

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Загадки редких археологических находок

Александр Кудрявцев
Александр Кудрявцев

Идеальное место для жизни в Москве: оцените ваш район по пяти критериям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отцы и дети: как наладить отношения в семье

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ты мужчина — вот и празднуй

Александр Михайлов
Александр Михайлов

Поверьте, нам есть что защищать

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте