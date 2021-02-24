Весенний фестиваль спорта пройдет на ВДНХ

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

С 27 февраля по 22 мая на ВДНХ пройдет весенний фестиваль спорта. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента спорта Москвы.

Фестиваль организован «Московским спортом» и ВДНХ при поддержке Департамента спорта города Москвы. В рамках мероприятия москвичи и гости столицы смогут посетить лекции и мастер-классы от известных российских спортсменов. Спикерами выступят представители видов спорта, которыми можно заниматься на территории ВДНХ.

Всего запланировано 14 лекций. Они пройдут в Доме культуры ВДНХ. Первые лекции на тему сноубординга и бега состоятся 27 февраля. Участник международных соревнований Денис Бонус прочтет лекцию «Русский сноубординг — какой он?». В этот же день выступит представитель российского бегового сообщества Алексей Лихарев с лекцией «Мы — то, что бежим!», сообщает агентство городских новостей «Москва».

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