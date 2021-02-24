Первый муниципальный бассейн появился в подмосковном Серпухове

Фото: Официальный сайт Министерства физической культуры и спорта Московской области

Первый муниципальный бассейн открылся в Серпухове. Об этом сообщило «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного министерства физической культуры и спорта.

Так, местные жители теперь могут записаться на занятия или просто прийти поплавать в физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Русский медведь». Размер бассейна здесь составляет 25 на 16 метров. Как рассказал глава министерства Роман Терюшков, еще до введения комплекса в эксплуатацию в него записались свыше полутора тысяч человек.

— Это долгожданный, современный бассейн, который без каких-либо ограничений может принимать всех жителей. Для округа это первый муниципальный объект такого типа, — отметил Роман Терюшков.

По его словам, спортивные занятия пользуются большим спросом у местных жителей. Помимо бассейна, в ФОК разместили зал сухого плавания, а также помещения для различных тренировок. Согласно планам, здесь будут проводить занятия по плаванию и аквааэробике, подготовку по синхронному плаванию и художественной гимнастике. Спорткомплекс также оборудован для приема посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

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