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Власти Москвы рассказали о пользе снежной зимы для почвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Власти Москвы рассказали о пользе снежной зимы для почвы

Кирилл Николаев

Город

Снежная зима в столице хорошо влияет на почву. Об этом в среду, 24 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы со ссылкой на данные Мосэкомониторинга.

Отмечается, что рыхлые сугробы хорошо сохраняют тепло. Они эффективно защищают корневую систему растений от низких температур и предотвращают появление морозобойных трещин в нижней части стволов деревьев, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе добавили, что снег также защищает землю от ветровой эрозии.

Ранее стало известно, что снегопад в Москве продолжится до утра 25 февраля. Высота сугробов в столице может увеличиться еще на восемь сантиметров. Наиболее интенсивные осадки ожидаются с 23:00 до 09:00.

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