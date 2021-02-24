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Появилось видео драки таможенника и пьяного пассажира в аэропорту Домодедово
Фото: Источник в экстренных службах

Появилось видео драки таможенника и пьяного пассажира в аэропорту Домодедово

Виктория Родимкина

Происшествия

Видеозапись драки бывшего заместителя начальника отдела таможенного поста аэропорта Домодедово и пассажира предоставил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах в среду, 24 февраля.

На кадрах видно, как пассажир в состоянии алкогольного опьянения толкнул сотрудника аэропорта, после чего тот ударил мужчину несколько раз.

По данным Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, расследование дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела таможенного поста аэропорта Домодедово завершено. Его обвиняют по статье «Превышение должностных полномочий».

Видео: Источник в экстренных службах

Следствие установило, что сотрудник таможенной службы применил насилие в отношении пассажира, который не смог заполнить декларацию и пройти таможенный контроль. Пострадавший получил закрытый перелом ребер и ушиб мягких тканей грудного отдела позвоночника.

Уголовное дело направили в суд, уточнили в пресс-службе ведомства.

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