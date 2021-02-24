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Станцию «Славянский бульвар» временно закрыли для входа и выхода
Фото: moscow-live

Станцию «Славянский бульвар» временно закрыли для входа и выхода

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Арбатско-Покровская линия, метро Славянский бульвар Карта всех событий

По требованию полиции станция «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена временно закрыта для входа и выхода. Об этом в среду, 24 февраля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Пассажиры могут воспользоваться Московскими центральными диаметрами (МЦД) и наземным транспортом.

Как сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах, похожий на гранату предмет обнаружили в вагоне поезда. В настоящее время ожидается прибытие саперов. Московский метрополитен работает в штатном режиме.

Видео: Telegram-канал «Новости Москвы»

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