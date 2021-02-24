ФК «Спартак» исключил Педро Рошу из заявки на РПЛ

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Московский «Спартак» исключил бразильского нападающего Педро Рошу из заявки на Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом в среду, 24 февраля, сообщили на сайте турнира.

Роша стал игроком «Спартака» в 2017 году. Он перешел из бразильского клуба «Гремио». «Спартак» дважды отправлял нападающего в аренду — в бразильские «Крузейро» и «Фламенго».

Ранее амстердамский футбольный клуб «Аякс» объявил о переходе полузащитника Куинси Промеса в московский «Спартак». Сумма трансфера составит 8,5 миллиона евро. Она может увеличиться до 11 миллионов за счет различных бонусов. Промес подписал контракт со «Спартаком» на 3,5 года.

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