«Настроение вечера»: сын Авербуха показал, как отдыхает с отцом и его молодой женой

Авербух в редакции / Фото: «Вечерняя Москва»

Сын знаменитого фигуриста Мартин Авербух опубликовал на своей странице в Instagram веселый видеоролик с прошедших семейных выходных.

— Настроение вечера. Самая снежная зима, которую я помню! Классно провели время вчера, — подписал ролик Мартин.

На кадрах Мартин со своим отцом Ильей Авербухом и его молодой супругой актрисой Лизой Арзамасовой по пути домой в машине поют песню и дружно веселятся.

Напомним, свадьба 47-летнего фигуриста и 25-летней актрисы состоялась в конце прошлого года. Поклонники актрисы были шокированы такой новостью, некоторые предрекать звездной паре скорейший разрыв в отношениях.

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