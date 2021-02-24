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«Настроение вечера»: сын Авербуха показал, как отдыхает с отцом и его молодой женой
Авербух в редакции / Фото: «Вечерняя Москва»

«Настроение вечера»: сын Авербуха показал, как отдыхает с отцом и его молодой женой

Анастасия Чанцева

Звезды

Сын знаменитого фигуриста Мартин Авербух опубликовал на своей странице в Instagram веселый видеоролик с прошедших семейных выходных.

— Настроение вечера. Самая снежная зима, которую я помню! Классно провели время вчера, — подписал ролик Мартин.

На кадрах Мартин со своим отцом Ильей Авербухом и его молодой супругой актрисой Лизой Арзамасовой по пути домой в машине поют песню и дружно веселятся.

Напомним, свадьба 47-летнего фигуриста и 25-летней актрисы состоялась в конце прошлого года. Поклонники актрисы были шокированы такой новостью, некоторые предрекать звездной паре скорейший разрыв в отношениях.

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свадьбаЛиза АрзамасоваИлья Авербух
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