МЧС предупредило москвичей о снеге и гололеде до утра 25 февраля

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Сильный снегопад, гололед и ветер ожидаются в столице до утра четверга, 25 февраля. Об этом сообщили на сайте МЧС России по Москве.

По прогнозу синоптиков, сильный снег ожидается в столице в ночь на 25 февраля. С 05:00 до 10:00 25 февраля на дорогах возможна сильная гололедица. Порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду.

Предупреждение о сильном снеге и гололеде также действует и в Московской области.

Ранее стало известно, что снегопад в Москве продолжится до утра 25 февраля. Высота сугробов в столице может увеличиться еще на восемь сантиметров. Наиболее интенсивные осадки ожидаются с 23:00 до 09:00.

Читайте также: Москвичей предупредили о резком потеплении в четверг