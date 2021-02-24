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Госдума предложила ввести тюремный срок за оскорбление ветеранов
Фото: gov.ru / ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Госдума предложила ввести тюремный срок за оскорбление ветеранов

Анастасия Чанцева

Внешняя политика

В Госдуму на рассмотрение внесены поправки к проекту о наказании за оскорбление ветеранов. Об этом сообщила один из авторов поправок, вице-спикер ГД Ирина Яровая.

— Поправки ко второму чтению в закон о квалифицированной ответственности за реабилитацию нацизма... внесены в Комитет ГД по государственному строительству и законодательству вечером 24 февраля, — пояснила Яровая.

Напомним, ранее Госдума приняла законопроекты, которые ужесточают наказание за реабилитацию нацизма в сети: за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложных сведений о СССР в годы Второй мировой войны, передает ТАСС.

Ко второму чтению законопроектов парламентариям предложили ввести уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветераном, а также за оскорбление памяти защитников Отечества: подобные факты будут отнесены к одной из форм реабилитации нацизма. За оскорбление могут посадить в тюрьму на пять лет, а размер штрафа может составить пять миллионов рублей.

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