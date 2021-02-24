«Сова» или «жаворонок»: ученые выяснили, представители какого хронотипа чаще болеют

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Финские ученые провели исследование и выяснили, какой из хронотипов менее эффективен в работе и чаще подвержен заболеваниям.

По своему суточному хронотипу люди делятся на утренних «жаворонков» и вечерних «сов», бывает еще и промежуточный хронотип. Исследователи из Университета Оулу в Финляндии оценили, как хронотип влияет на способность эффективно выполнять свою работу, а также на состояние здоровья.

Ученые использовали данные постоянного популяционного исследования, где участвовали 12 058 детей — 6169 мальчиков и 5889 девочек, родившихся в Северной Финляндии в 1966 году. Когда участникам исследования было 46 лет, они прошли опрос, где дали оценку результатам своей трудовой деятельности и состоянию здоровья. Им также было предложено оценить свой хронотип.

Выяснилось, что уже в 46 лет у 28 процентов «сов-мужчин» и 24 процентов «сов-женщин» возникали проблемы с выполнением своих профессиональных обязанностей. У «жаворонков» этот процент был примерно в два раза ниже. Также «совы» имели худшие оценки по всем параметрам, связанным со сном и здоровьем. Они чаще сообщали о недосыпании и бессоннице, сообщается в журнале Occupational & Environmental Medicine.

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