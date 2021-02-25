Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Рок-певца Брюса Спрингстина оштрафовали за распитие алкоголя в заповеднике
Фото: Официальная страничка Брюса Спрингстина в Facebook

Рок-певца Брюса Спрингстина оштрафовали за распитие алкоголя в заповеднике

Татьяна Плотникова

В мире

Американского рок-певца и музыканта Брюса Спрингстина оштрафовали за употребление спиртных напитков в запрещенном месте.

Суд штата Нью-Джерси провел слушания, в ходе которых Спрингстин признал вину в распитии алкоголя в национальном парке. Музыкант заявил, что готов незамедлительно выплатить назначенный ему штраф в размере 500 долларов.

При этом обвинения в нетрезвом вождении со Спрингстина были сняты, сообщает NJ.com.

Читайте также: Звезду сериала «Солдаты» лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде

штрафалкогольлегенды рока
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Зачем и с чем Лукашенко к Путину приезжал

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Госкапитализм 2.0: в чем сила и слабость российской экономики

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Не до биатлона: когда телешоу побеждает спорт

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Приключения в столице все еще возможны

Александр Кудрявцев
Александр Кудрявцев

Идеальное место для жизни в Москве: оцените ваш район по пяти критериям

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Загадки редких археологических находок

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отцы и дети: как наладить отношения в семье

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте