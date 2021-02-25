Рок-певца Брюса Спрингстина оштрафовали за распитие алкоголя в заповеднике

Фото: Официальная страничка Брюса Спрингстина в Facebook

Американского рок-певца и музыканта Брюса Спрингстина оштрафовали за употребление спиртных напитков в запрещенном месте.

Суд штата Нью-Джерси провел слушания, в ходе которых Спрингстин признал вину в распитии алкоголя в национальном парке. Музыкант заявил, что готов незамедлительно выплатить назначенный ему штраф в размере 500 долларов.

При этом обвинения в нетрезвом вождении со Спрингстина были сняты, сообщает NJ.com.

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