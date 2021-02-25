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Партию героина нашли под капотом автомобиля в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Партию героина нашли под капотом автомобиля в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники дорожно-патрульной службы Московской области обнаружили партию наркотического вещества под капотом автомобиля, который остановили для проверки документов. Об этом в четверг, 25 февраля, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, наркотики были найдены инспекторами поста на 124-м километре автодороги «Урал». Остановив машину для проверки документов, сотрудники ДПС отметили нервозность водителя. В связи с этим было решено досмотреть автомобиль.

При досмотре под капотом машины, в корпусе воздушного фильтра, инспекторы обнаружили пакет, внутри которого находились 100 свертков с порошкообразным веществом. Как показала экспертиза, в свертках находилось около 200 граммов героина.

Задержанный водитель рассказал, что забрал наркотики из тайника в городском округе Люберцы, чтобы затем продать их в Рязани.

По данному факту возбуждено уголовное дело, задержанный заключен под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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