Си Цзиньпин заявил о полной победе над крайней нищетой в Китае

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Китай одержал полную победу в борьбе с крайней нищетой, за последние восемь лет около 100 миллионов человек смогли подняться над чертой бедности. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

— Благодаря общим усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа мы одержали полную победу в борьбе с бедностью, — заявил он во время выступления, посвященного результатам борьбы республики с бедностью.

По словам Си Цзиньпина, из бедности за последние годы были выведены 98,99 миллиона жителей сельской местности, список беднейших районов покинули 32 уезда и 128 тысяч деревень.

Китай за это время внес 70 процентов в глобальную борьбу с искоренением бедности, КНР создал чудо, которое останется в истории, передает слова Си Цзиньпина РИА Новости.

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