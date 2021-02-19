«Спасение от бедности»: нужно ли вводить в России продуктовые сертификаты

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Президент РФ Владимир Путин оценил идею введения продовольственных сертификатов для малоимущих. Глава государства считает возможным обсудить эту инициативу. Предполагается, что благодаря сертификатам каждый гражданин с низким доходом будет ежемесячно получать набор товаров по твердым ценам. Ранее подобные предложения уже озвучивались, но не находили поддержки.

С инициативой внедрить продовольственные сертификаты для малоимущих ранее выступил депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский. Об этом он заявил во время видеоконференции с российским президентом. Парламентарий отметил, что в стране большое количество малоимущих граждан, которые, несмотря на обилие торговых сетей, не могут позволить себе многие продукты.

По этой причине депутат предложил отпускать для нуждающихся граждан товары по твердым ценам. Либо создать для них отдельные магазины, где можно будет получать продукцию по сертификатам.

Стоит отметить, что и ранее власти обсуждали введение подобных льгот для малоимущих граждан. Так, в начале февраля 2021 года в СМИ появилась информация о том, что в России могут ввести продуктовые субсидии для нуждающихся: ежемесячно для данной категории россиян предлагалось выделять средства на покупку продуктов.

Меры адресной помощи нуждающимся обсуждали и в декабре 2020 года. В Общественной палате по развитию агропромышленного комплекса предложили ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих в связи с повышением цен на основные продукты питания. Однако в комитете Госдумы по труду и социальной политике идею не поддержали, заявив, что необходимо контролировать цены на продукты, а не вводить карточки или иные социальные меры поддержки.

В чем разница?

По словам экономиста и специалиста по потребительскому рынку Антона Бучина, несмотря на разную формулировку предложенных идей, суть их абсолютно идентична — поддержка малообеспеченного населения.

— Инициатив много, но ни одна из них не была еще воплощена в жизнь. Стоит отметить, что, скорее всего, самая жизнеспособная из них та, о которой заговорил Жириновский. Почему? Потому что ее поддержал президент — хоть с некоторыми оговорками, но все же дал слово, что будет контролировать эту ситуацию. Еще одна причина: рост цен на продукты питания из-за инфляции. Идея с продовольственными сертификатами на этом фоне стала бы спасением для людей, живущих за чертой бедности. Кроме того, это стало бы некой альтернативой регулированию цен на продукты питания, — отметил Бучин.

Эксперт выразил надежду на то, что на инициативу не будет наложено вето, а законодатели и далее будут культивировать проект.

Какая помощь уже предоставляется

Как заметил Бучин, в РФ для малоимущих граждан действует ряд привилегий. Они касаются, в частности, льгот по оплате коммунальных услуг.

— Также существует немало предложений для возрастных граждан и лиц с инвалидностью. Но они связаны больше с предоставлением льгот на медицинское обслуживание, образовательные программы и коммунальные услуги, — сказал собеседник «ВМ».

К отдельной категории причисляют малоимущие семьи, сказал эксперт.

— В таких семьях доход на одного члена семьи — среднедушевой доход — ниже прожиточного минимума. Так, малоимущая семья может рассчитывать на единовременную и ежемесячную выплату, а также натуральную помощь — одеждой, лекарствами, топливом или путевками. Им предоставляют скидки и компенсации на оплату «коммуналки» и питания детей в образовательных организациях, — пояснил Бучин.

При этом эксперт напомнил, что ежемесячные пособия на первого или второго ребенка, так называемые путинские выплаты, получают не только малоимущие, но и все остальные граждане. При этом большая часть программ по поддержке малоимущих граждан, по словам Бучина, функционирует в РФ исключительно благодаря благотворительным фондам.

Экономист также напомнил о других программах поддержки, действующих в России.

— Например, программа льготной ипотеки, по которой часть процентов банку компенсирует государство. Благодаря таким субсидиям ипотечный кредит заемщику обойдется в 6,5 процента годовых. Более того, проект продлили до 1 июля текущего года, — сказал спикер.

Также в РФ оказывается госпомощь таким категориям граждан, как пенсионеры, семьи, которые воспитывают троих и более детей, ветераны войны и другим.

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