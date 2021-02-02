Минпромторг предложил ввести продуктовые субсидии для нуждающихся

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В Министерстве промышленности и торговли РФ выступили с инициативой выделять отдельным категориям россиян средства на покупку продуктов. Доклад о мерах поддержки наиболее нуждающихся слоев населения направил в кабинет министров заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

Минпромторг предлагает ввести дополнительные меры поддержки беременных и кормящих женщин, детей всех возрастов, а также лиц, которые находятся в учреждениях социальной сферы (например, в больницах и интернатах).

Одной из таких мер может стать обеспечение продовольствием для здорового питания в рамках развития внутренней продовольственной помощи. С этой целью предлагается ежемесячно перечислять гражданам средства, которые следует использовать на покупку отечественных продуктов питания.

Как отметил председатель Совета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов, ТПП поддерживает проект адресной продовольственной помощи. Он также подчеркнул, что в настоящее время в стране разные категории граждан получают около 500 видов социальной помощи.

В Ассоциации компаний розничной торговли также поддержали предлагаемую меру. Председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков допустил, что она может стать альтернативой регулированию цен на продукты питания.

В пресс-службе Минпромторга подтвердили, что в декабре направили доклад о мерах поддержки нуждающихся граждан в аппарат правительства. Пресс-служба Минтруда подтвердила получение документа, в Минэкономразвития вопросы по данной теме переадресовали в Минпромторг, пишут во вторник, 2 февраля, «Известия».

Напомним, в декабре глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина предложила ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих из-за повышения цен на основные продукты питания.

Однако член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Мельник раскритиковал данную инициативу. По его мнению, в стране следует контролировать цены на продукты и повышать пенсии, а не вводить продуктовые карточки или иные социальные меры поддержки.

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