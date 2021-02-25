Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Столичная полиция задержала лжеэлектриков, вымогающих деньги у пенсионеров
Фото: Пресс-центр МВД России

Столичная полиция задержала лжеэлектриков, вымогающих деньги у пенсионеров

Виктория Родимкина

Происшествия

Полиция в Москве задержала восемь человек, которых подозревают в мошенничестве, предположительно, мужчины приходили к гражданам для проверки электрооборудования. Об этом сообщает сайт «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк в четверг, 25 февраля.

По версии следствия, уроженец Магаданской области зарегистрировал две фирмы, которые были созвучны с названием организации, поставляющей электроэнергию на территории Московского региона.

Его сообщники подыскивали собственников квартир, преимущественно пожилого возраста, и приходили к ним с «проверкой». Злоумышленники заранее приводили электроприборы в негодность на общеквартирной площадке, после чего заявляли хозяевам о необходимости ремонта стоимостью от 6 до 21 тысячи рублей.

— На сегодняшний день сотрудниками полиции установлены обстоятельства 14 эпизодов противоправной деятельности, — заявила Ирина Волк.

Она отметила, что по факту случившегося возбуждены уголовные дела. Полицейские провели обыски в офисах организаций, там обнаружили спецодежду, бейджи, удостоверения установленного образца.

Предполагаемый организатор находится под арестом, его сообщники — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, добавила официальный представитель МВД России.

Читайте также: Мужчина в Москве хотел взять в кредит почти два миллиона рублей по подложным документам

электричествомошенникиполиция
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Зачем и с чем Лукашенко к Путину приезжал

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Госкапитализм 2.0: в чем сила и слабость российской экономики

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Не до биатлона: когда телешоу побеждает спорт

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Приключения в столице все еще возможны

Александр Кудрявцев
Александр Кудрявцев

Идеальное место для жизни в Москве: оцените ваш район по пяти критериям

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Загадки редких археологических находок

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отцы и дети: как наладить отношения в семье

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте