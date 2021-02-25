Столичная полиция задержала лжеэлектриков, вымогающих деньги у пенсионеров

Фото: Пресс-центр МВД России

Полиция в Москве задержала восемь человек, которых подозревают в мошенничестве, предположительно, мужчины приходили к гражданам для проверки электрооборудования. Об этом сообщает сайт «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк в четверг, 25 февраля.

По версии следствия, уроженец Магаданской области зарегистрировал две фирмы, которые были созвучны с названием организации, поставляющей электроэнергию на территории Московского региона.

Его сообщники подыскивали собственников квартир, преимущественно пожилого возраста, и приходили к ним с «проверкой». Злоумышленники заранее приводили электроприборы в негодность на общеквартирной площадке, после чего заявляли хозяевам о необходимости ремонта стоимостью от 6 до 21 тысячи рублей.

— На сегодняшний день сотрудниками полиции установлены обстоятельства 14 эпизодов противоправной деятельности, — заявила Ирина Волк.

Она отметила, что по факту случившегося возбуждены уголовные дела. Полицейские провели обыски в офисах организаций, там обнаружили спецодежду, бейджи, удостоверения установленного образца.

Предполагаемый организатор находится под арестом, его сообщники — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, добавила официальный представитель МВД России.

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