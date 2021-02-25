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Более 3 тысяч жителей переедут в новостройки по программе реновации в районе Рязанский
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Более 3 тысяч жителей переедут в новостройки по программе реновации в районе Рязанский

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, улица Паперника, 12 Карта всех событий

Более трех тысяч жителей района Рязанский переселятся в новостройки по программе реновации до конца 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента градостроительной политики города Москвы со ссылкой на главу ведомства Сергея Левкина.

По его словам, в юго-восточном районе Москвы планируют расселить 15 домов, где сейчас живут 3,1 тысячи жителей.

— В настоящее время для переселения подобраны четыре стартовые площадки. Это объекты на улицах Михайлова (владение 15, корпус 1), Зарайской (владение 48, корпус 1) и 3-й Институтской (рядом с домом 4), для которых идет подготовка проектной документации, а также строящийся дом на улице Паперника, владение 12, — уточнил Сергей Левкин.

По его словам, в Рязанском районе в программу реновации включены 72 дома. Отмечается, что три из них не снесут, а реконструируют.

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