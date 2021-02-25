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Банки в России нарастили вложения в ценные бумаги до рекордного уровня
Фото: moscow-live.ru

Банки в России нарастили вложения в ценные бумаги до рекордного уровня

Виктория Родимкина

Экономика

Вложения банков в РФ в ценные бумаги выросли в январе на 0,3 процента и на 1 февраля стали составлять рекордные 15,74 триллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка в четверг, 25 февраля.

Основная доля вложений пришлась на долговые бумаги. Их объем увеличился на 0,3 процента и превысил исторический максимум. При этом вложения в купонные облигации ЦБ в январе этого года продолжили снижаться — на 3,3 процента. На 1 февраля 2021 года они составили 550 миллиардов рублей, что стало минимумом с февраля 2020 года.

Российские банки также имели в активах на начало года долевые ценные бумаги на 417 миллиардов рублей и векселя на 31 миллиард рублей.

Старший директор по банковским рейтингам компании «Эксперт РА» Владимир Тетерин заявил, что ценные бумаги и прочие инструменты с минимальным уровнем риска являются, в частности, инструментом управления ликвидностью.

— Поэтому в зависимости от ставок по тем или иным инструментам и состояния ликвидности банковской системы — в основном, конечно, крупных игроков — возможны разные сценарии, — пояснил эксперт.

Владимир Тетерин допустил, что в будущем банки могут еще снизить вложения в купонные облигации Центробанка, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Экономист объяснил принцип работы Центробанка с ключевой ставкой и инфляцией

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