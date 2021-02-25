Диетолог рассказала, кому не стоит есть супы-пюре

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Суп-пюре в определенные моменты может заменить полноценный обед. Благодаря его однородной массе продукты быстрее усваиваются и утоляют чувство голода. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Однако обедать таким супом можно в том случае, если в нем белковая составляющая будет в два раза больше овощной. Также врач считает, что в пюре стоит добавить углеводы, чтобы сочетание всех компонентов дало самое нужное для организма.

Дианова рекомендовала готовить овощные, рыбные и грибные супы. Они снижают нагрузку на пищеварительную систему, что максимально полезно для тех, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

— Пюрерирование — это способ механического щажения, когда мы даем не кусковое мясо, а суфле, паровую котлету, когда мы дополнительно делаем механическую обработку, смягчаем нагрузку на пищеварительную систему, улучшаем процесс переваривания. Это хорошо для тех, у кого какие-то заболевания, обострения, — отметила Дианова.

Она посоветовала внедрять супы-пюре в рацион и тем, кто болеет коронавирусом. По ее словам, во время этой болезни лучше есть ту пищу, которая подверглась значительной обработке. Это необходимо для того, чтобы органам пищеварения было легче с ней справиться.

Однако тем, кто страдает диабетом, от супов-пюре стоит отказаться. Слишком переработанная пища имеет больший гликемический индекс, что может привести к быстрому подъему глюкозы, передает РИА Новости.

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