Пушков объяснил, почему Запад не может отказаться от санкций против России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал, почему западные страны не могут отказаться от санкций в отношении Москвы.

По словам сенатора, отмена ограничений будет означать признание воссоединения России и Крыма, а также отказ от поддержки Украины. Но сделать этого Запад не может, так как слишком много ресурсов уже было инвестировано в противостояние с РФ.

По мнению Алексея Пушкова, сложившаяся ситуация не устраивает ни США с Евросоюзом, ни Россию. При этом Запад не может смириться с независимостью Москвы и ролью России в мире, а ограничительные меры против РФ сказываются на ее экономике, написал сенатор в своем Telegram-канале.

Также, добавил политик, противоречия между коллективным Западом и Россией уже распространились на базовые ценности и приобретают цивилизованный характер.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Читайте также: Пентагон назвал Россию угрозой для существования США и их союзников в Европе