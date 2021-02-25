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Пушков объяснил, почему Запад не может отказаться от санкций против России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Пушков объяснил, почему Запад не может отказаться от санкций против России

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал, почему западные страны не могут отказаться от санкций в отношении Москвы.

По словам сенатора, отмена ограничений будет означать признание воссоединения России и Крыма, а также отказ от поддержки Украины. Но сделать этого Запад не может, так как слишком много ресурсов уже было инвестировано в противостояние с РФ.

По мнению Алексея Пушкова, сложившаяся ситуация не устраивает ни США с Евросоюзом, ни Россию. При этом Запад не может смириться с независимостью Москвы и ролью России в мире, а ограничительные меры против РФ сказываются на ее экономике, написал сенатор в своем Telegram-канале.

Также, добавил политик, противоречия между коллективным Западом и Россией уже распространились на базовые ценности и приобретают цивилизованный характер.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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международные отношенияАлексей ПушковРоссия и Запад
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