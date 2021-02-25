Счетная палата выявила занижение таможенных сборов почти на 100 миллиардов рублей

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Бюджет РФ мог лишиться около 100 миллиардов рублей таможенных сборов из-за занижения стоимости импорта объектов интеллектуальной собственности (ИС). Это следует из отчета Счетной палаты России, который был сделан по результатам проверки таможенного оформления товаров.

Так, Счетная палата установила 1062 участника внешнеэкономической деятельности, в отношении которых были выявлены занижения таможенных пошлин и налогов в общем размере 98 513 444,09 тысячи рублей. Это произошло из-за невключения лицензионных платежей в структуру таможенной стоимости.

По словам аналитиков, эти занижения были обнаружены во время проверки достоверности заявлений таможенной стоимости и уплаты пошлин за товары, которые относятся к объектам интеллектуальной собственности, за период с 2018 года по июль 2020 года, следует из отчета.

Ранее Счетная палата сообщила, что государственный долг России увеличился за год на 5,4 триллиона рублей.

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