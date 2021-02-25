Доктор медицинских наук перечислил признаки, при которых нужно идти к психиатру

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Число людей с тревожными и депрессивными расстройствами увеличилось за время пандемии коронавирусной инфекции в России. Несмотря на то, что всем свойственно грустить, переживать горе или стресс, бывают такие случаи, при которых сложно понять, когда стоит обратиться за помощью к специалисту. Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андрей Шмилович рассказал «Радио 1», как определить первые признаки того, что стоит записаться на прием к специалисту.

— Например, одним из явных симптомов, указывающих на необходимость обращения за помощью, является соматизация аффекта, когда наше настроение, наши эмоции становятся не просто грустными или тревожными, а начинают проецироваться на тело, — отметил Шмилович.

Это означает, объяснил он, что человек испытывает постоянную боль в области живота, сердца, спины или суставов. Недуг также может выражаться в слабости, бессоннице и расстройстве биологических функций. Все это, по словам доктора медицинских наук, изматывает человека, в итоге у него возникают серьезные проблемы с социальной, семейной и профессиональной адаптацией.

Эксперт уточнил, что человеку стоит пообщаться с психологом, если он постоянно чувствует себя несчастным и неудовлетворенным.

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