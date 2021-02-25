Нидерланды заявили, что каждый день ловят хакеров из России

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Глава Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) Эрик Акербом заявил, что спецслужбы страны каждый день ловят хакеров из Китая и России.

— Ежедневно мы ловим хакеров как из Китая, так и из России, взламывающих компьютеры компаний и учебных заведений, — сказал он в беседе с Vu Magazine.

По словам Акербома, целью взломщиков является питьевое водоснабжение, банки, телекоммуникационные и энергетические сети. При этом глава нидерландской спецслужбы не раскрыл подробностей кибератак.

В 2018 году Нидерланды заявили, что спецслужбы предотвратили атаку хакеров на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) — ее якобы пытались устроить четверо россиян. Российский МИД назвал подобные обвинения очередной срежиссированной акцией.

Ранее сообщалось, что полиция Нидерландов арестовала одного из самых разыскиваемых представителей наркобизнеса в мире.

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