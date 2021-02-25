Около 10,3 миллиона пассажиров перевезли МЦД с начала февраля 2021 года

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

С начала февраля 2021 года Московские центральные диаметры перевезли 10,3 миллиона пассажиров. Уточняется, что это на 1,5 миллиона меньше, чем за аналогичный период 2020-го. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В пресс-службе отметили, что пассажиропоток на МЦД восстанавливается быстрее, чем на других видах транспорта после пандемии коронавируса.

— Пассажиры Москвы и Московской области активно возвращаются в общественный транспорт после пандемии. Только 11–14 февраля пассажиропоток вырос на 10 процентов относительно предыдущей недели, — рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он добавил, что больше всего пассажиров проехало по МЦД 18 февраля. В этот день диаметрами воспользовались 556 тысяч пассажиров.

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