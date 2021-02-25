Ремонт Щелковского путепровода проведут на востоке Москвы
На востоке Москвы проведут ремонт Щелковского путепровода. Об этом рассказали в столичном комитете по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.
Уточняется, что проект капитального ремонта уже согласован.
— Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Капитальный ремонт путепровода Щелковский» по адресу район Преображенское, Восточный административный округ Москвы. Капитальный ремонт Щелковского путепровода включает восстановление мостового полотна, балок, опор и их элементов, а также лестничных сходов, — сообщили в пресс-службе.
Рабочие восстановят железобетонные опоры, необходимые балки и заменят часть конструкций. Элементы пролетных строений будут покрашены, а на тротуаре и лестничных сходах установят бордюры и перильные ограждения. Кроме того, специалисты переустроят освещение путепровода и проведут другие специальные работы.
— Работы по капитальному ремонту путепровода производятся в четыре очереди с занятием проезжей части и тротуаров Щелковского путепровода при сохранении в каждом направлении проезда шириной не менее трех полос движения, — рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Отмечается, что во время ремонта скорость движения машин по путепроводу снизят до 40 километров в час, пешеходы будут передвигаться по тротуарам, а переходить дорогу — по действующим пешеходным переходам, передает агентство городских новостей «Москва».
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