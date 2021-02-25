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Ремонт Щелковского путепровода проведут на востоке Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Ремонт Щелковского путепровода проведут на востоке Москвы

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Щёлковский путепровод Карта всех событий

На востоке Москвы проведут ремонт Щелковского путепровода. Об этом рассказали в столичном комитете по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

Уточняется, что проект капитального ремонта уже согласован.

— Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Капитальный ремонт путепровода Щелковский» по адресу район Преображенское, Восточный административный округ Москвы. Капитальный ремонт Щелковского путепровода включает восстановление мостового полотна, балок, опор и их элементов, а также лестничных сходов, — сообщили в пресс-службе.

Рабочие восстановят железобетонные опоры, необходимые балки и заменят часть конструкций. Элементы пролетных строений будут покрашены, а на тротуаре и лестничных сходах установят бордюры и перильные ограждения. Кроме того, специалисты переустроят освещение путепровода и проведут другие специальные работы.

— Работы по капитальному ремонту путепровода производятся в четыре очереди с занятием проезжей части и тротуаров Щелковского путепровода при сохранении в каждом направлении проезда шириной не менее трех полос движения, — рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Отмечается, что во время ремонта скорость движения машин по путепроводу снизят до 40 километров в час, пешеходы будут передвигаться по тротуарам, а переходить дорогу — по действующим пешеходным переходам, передает агентство городских новостей «Москва».

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