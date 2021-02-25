Более 11 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за сутки

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 11,6 тысячи человек проверились на коронавирусную инфекцию в Санкт-Петербурге за минувшие сутки. Об этом сообщили «Невские новости».

Уточняется, что накануне тесты на COVID-19 сдали почти на четыре тысячи горожан меньше. Также отмечается, что чаще всего петербуржцы обращались в единую региональную информационно-справочную службу, где им разъясняли все вопросы о новой инфекции. На номер 122 за прошедшие 24 часа поступило 5777 вызовов. Эта цифра практически в два раза превышает предыдущий показатель.

Кроме того, в Северной столице продолжается работа волонтеров. В акции #мывместе приняли участие 1410 добровольцев. Из них прошли обучение и получили аккредитацию 1139 человек.

С осени 2020 года волонтеры обработали 5550 заявок. Помимо этого, 173 556 человек получили продуктовые наборы. В это число входят пожилые и одинокие люди, а также многодетные малообеспеченные семьи.

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