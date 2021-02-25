Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 11 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за сутки
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 11 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за сутки

Елена Фролова

Здоровье

Более 11,6 тысячи человек проверились на коронавирусную инфекцию в Санкт-Петербурге за минувшие сутки. Об этом сообщили «Невские новости».

Уточняется, что накануне тесты на COVID-19 сдали почти на четыре тысячи горожан меньше. Также отмечается, что чаще всего петербуржцы обращались в единую региональную информационно-справочную службу, где им разъясняли все вопросы о новой инфекции. На номер 122 за прошедшие 24 часа поступило 5777 вызовов. Эта цифра практически в два раза превышает предыдущий показатель.

Кроме того, в Северной столице продолжается работа волонтеров. В акции #мывместе приняли участие 1410 добровольцев. Из них прошли обучение и получили аккредитацию 1139 человек.

С осени 2020 года волонтеры обработали 5550 заявок. Помимо этого, 173 556 человек получили продуктовые наборы. В это число входят пожилые и одинокие люди, а также многодетные малообеспеченные семьи.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Еще 1406 новых пациентов с COVID-19 выявили в Москве за последние сутки

Санкт-Петербургтестыволонтеры
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Герои нашего времени: Гагарин, Путин, Человек-паук

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сухпай — пища особого назначения

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Зачем и с чем Лукашенко к Путину приезжал

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Госкапитализм 2.0: в чем сила и слабость российской экономики

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Не до биатлона: когда телешоу побеждает спорт

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Приключения в столице все еще возможны

Александр Кудрявцев
Александр Кудрявцев

Идеальное место для жизни в Москве: оцените ваш район по пяти критериям

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте