Еще 1406 новых пациентов с COVID-19 выявили в Москве за последние сутки

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Москве выявили 1406 новых пациентов с коронавирусом за минувшие сутки, полностью выздоровели 2092 человека. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф в четверг, 25 февраля.

Москва остается на первом месте по количеству пациентов с COVID-19. На втором месте находится Санкт-Петербург, где выявили 911 новых случаев коронавируса, на третьем месте — Московская область, где зафиксировали 495 новых случаев.

Всего за 24 часа в России выявили 11 198 новых случаев COVID-19. За данный период зафиксировано 446 летальных исходов и 16 102 выздоровевших человека.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Владимир Ефимов: Антиковидные ограничения в Москве могут снять к лету