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Еще 1406 новых пациентов с COVID-19 выявили в Москве за последние сутки
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Еще 1406 новых пациентов с COVID-19 выявили в Москве за последние сутки

Анастасия Волоснова

Общество

В Москве выявили 1406 новых пациентов с коронавирусом за минувшие сутки, полностью выздоровели 2092 человека. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф в четверг, 25 февраля.

Москва остается на первом месте по количеству пациентов с COVID-19. На втором месте находится Санкт-Петербург, где выявили 911 новых случаев коронавируса, на третьем месте — Московская область, где зафиксировали 495 новых случаев.

Всего за 24 часа в России выявили 11 198 новых случаев COVID-19. За данный период зафиксировано 446 летальных исходов и 16 102 выздоровевших человека.

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