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Злоумышленник украл подушки безопасности из автомобиля на северо-западе Москвы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Злоумышленник украл подушки безопасности из автомобиля на северо-западе Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, проспект Маршала Жукова, 27Карта всех событий

Неизвестный украл подушки безопасности из автомобиля на северо-западе столицы. Об этом в четверг, 25 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на проспекте Маршала Жукова. По словам источника, из легковушки были похищены подушки безопасности. Материальный ущерб составил более 160 000 рублей.

Ранее сообщалось, что двое злоумышленников украли из автомобиля сумку с деньгами в столичном районе Некрасовка.

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