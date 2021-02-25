Злоумышленник украл подушки безопасности из автомобиля на северо-западе Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, проспект Маршала Жукова, 27 Карта всех событий

Неизвестный украл подушки безопасности из автомобиля на северо-западе столицы. Об этом в четверг, 25 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на проспекте Маршала Жукова. По словам источника, из легковушки были похищены подушки безопасности. Материальный ущерб составил более 160 000 рублей.

Ранее сообщалось, что двое злоумышленников украли из автомобиля сумку с деньгами в столичном районе Некрасовка.

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