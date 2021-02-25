Мишустин: Новый порядок техосмотра в России необходимо отложить до 1 октября

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что из-за пандемии коронавируса новый порядок техосмотра в стране нужно отложить до 1 октября.

По словам главы кабмина, никаких неудобств при введении с 1 октября нового порядка техосмотра автомобилей для граждан быть не должно, сообщает РИА Новости.

— В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября. Обращаю внимание министерств и ведомств: нужно сделать все, чтобы с 1 октября система заработала без сбоев, — пояснил Мишустин.

Он отметил, что в стране миллионы автовладельцев, все нужно сделать «по-человечески».

Глава правительства напомнил о том, что новый порядок техосмотра в России должен был вступить в силу с 1 марта 2021 года. Согласно проекту предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию и другие процедуры.

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