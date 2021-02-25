Дом на 158 квартир по программе реновации возведут в Перове в 2022 году

Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Металлургов, 56 Карта всех событий

До конца 2022 года в Перове построят новый дом по программе реновации на 158 квартир. Его площадь составит 9147 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

Уточняется, что дом будет расположен по адресу улица Металлургов, владение 56. По словам руководителя департамента Рафика Загрутдинова, в данный момент на территории проводятся подготовительные работы.

В здании сделают 43 однокомнатные квартиры, 86 двухкомнатных и 29 трехкомнатных. Для маломобильных жильцов в новостройке оборудуют две квартиры.

— Фасады здания облицуют бетонной плиткой под кирпич в составе фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором. На фасадах здания установят корзины под кондиционеры. Лоджии остеклят, — пояснили в пресс-службе.

На первом этаже жилого дома разместят помещения для колясок, пребывания консьержек и содержания инвентаря. Прилегающую территорию озеленят и благоустроят. Рядом с новостройкой возведут спортивную и детскую площадку и зону отдыха, сообщает агентство городских новостей Москва.

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