Пассажир рейсового автобуса угрожал двум подросткам пистолетом в Москве

Фото: Игорь Генералов / «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Большая Дорогомиловская улица Карта всех событий

Пассажир рейсового автобуса в столице угрожал двум несовершеннолетним пистолетом. Об этом в четверг, 25 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 23 февраля на улице Большой Дорогомиловской. Мужчина напал на водителя автобуса, а также начал угрожать оружием двум подросткам 14 и 15 лет. У злоумышленника изъяли пистолет и три патрона.

Ранее сообщалось, что инспектор ДПС выстрелил в угрожавшего ему мужчину в ходе конфликта на юго-востоке столицы.

Читайте также: Несколько человек доставили в полицию после конфликта в Новой Москве