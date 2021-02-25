Пассажир рейсового автобуса угрожал двум подросткам пистолетом в Москве
Россия, Москва, Большая Дорогомиловская улицаКарта всех событий
Пассажир рейсового автобуса в столице угрожал двум несовершеннолетним пистолетом. Об этом в четверг, 25 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 23 февраля на улице Большой Дорогомиловской. Мужчина напал на водителя автобуса, а также начал угрожать оружием двум подросткам 14 и 15 лет. У злоумышленника изъяли пистолет и три патрона.
Ранее сообщалось, что инспектор ДПС выстрелил в угрожавшего ему мужчину в ходе конфликта на юго-востоке столицы.
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