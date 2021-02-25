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Еще 11 пунктов вакцинации от COVID заработают в Ленинградской области
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Еще 11 пунктов вакцинации от COVID заработают в Ленинградской области

Елена Фролова

Здоровье

Еще 11 стационарных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции начнут работать в Ленинградской области с 26 февраля. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Таким образом, всего на территории Ленинградской области будут работать 40 точек, где можно сделать прививку от COVID-19. Ранее сообщалось, что в регионе постепенно улучшается ситуация с заболеваемостью данной инфекцией. Например, 20 февраля было свернуто еще 400 койко-мест, предназначенных для пациентов с коронавирусом.

Также отмечается, что за прошедшие сутки в регионе было зафиксировано 177 новых случаев заболевания. Однако число зараженных COVID-19 в области постепенно уменьшается. Так, накануне сообщалось о 180 новых случаях, а два дня назад — о 183.

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