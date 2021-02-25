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Доктор Комаровский назвал плюсы ношения маски в морозы
Фото: Youtube / Доктор Комаровский

Доктор Комаровский назвал плюсы ношения маски в морозы

Виктория Родимкина

Здоровье

Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем YouTube-канале рассказал о пользе ношения маски на морозе. Он уточнил, что маску по противоэпидемическим соображениям на улице носить не нужно. По словам врача, ее следует надевать в общественных местах, где трудно соблюдать социальную дистанцию и нет вентиляции воздуха.

Однако, как отметил Комаровский, от ношения маски в морозы может быть и польза, так как она закрывает нос.

— Не давать носу замерзнуть — это профилактика переохлаждения, поскольку нос тогда лучше выполняет свои функции, — уточнил эксперт.

Он добавил, что нос нужно закрывать при температуре ниже минус 10 градусов. Для этого, по словам врача, подойдет не только маска, но и шарф или платок.

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