Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Жителям столицы рассказали, как пожениться в башне «Москвы-Сити»
Фото: Пресс-служба управления ЗАГС Москвы

Жителям столицы рассказали, как пожениться в башне «Москвы-Сити»

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21с1 Карта всех событий

Москвичи смогут провести церемонию бракосочетания в башне «Око» центра «Москва-Сити». Об этом говорится в Telegram-канале социального комплекса Москвы.

Сообщается, что с 2019 года в Москве действует проект мэра столицы, позволяющий зарегистрировать брак в необычных местах. Для проведения свадьбы в башне «Москвы-Сити» жителям города необходимо заплатить пошлину и подать заявление на заключение брака.

Уточняется, что башня «Око» является самой высокой площадкой для браков в Москве. Подать заявление на регистрацию брака можно на портале госуслуг, на сайте mos.ru или лично в Хамовническом отделе ЗАГС.

Читайте также: Более 800 пар поженились накануне Дня защитника Отечества в Москве

ЗАГСсвадьбасупруги
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Развод года: да кому теперь нужна эта Ким Кардашьян

Алексей Протасевич
Алексей Протасевич

Правила ведения семейного бюджета: как сэкономить на продуктах

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Герои нашего времени: Гагарин, Путин, Человек-паук

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сухпай — пища особого назначения

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Зачем и с чем Лукашенко к Путину приезжал

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Госкапитализм 2.0: в чем сила и слабость российской экономики

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Не до биатлона: когда телешоу побеждает спорт

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте