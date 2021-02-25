Жителям столицы рассказали, как пожениться в башне «Москвы-Сити»

Фото: Пресс-служба управления ЗАГС Москвы

Россия, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21с1 Карта всех событий

Москвичи смогут провести церемонию бракосочетания в башне «Око» центра «Москва-Сити». Об этом говорится в Telegram-канале социального комплекса Москвы.

Сообщается, что с 2019 года в Москве действует проект мэра столицы, позволяющий зарегистрировать брак в необычных местах. Для проведения свадьбы в башне «Москвы-Сити» жителям города необходимо заплатить пошлину и подать заявление на заключение брака.

Уточняется, что башня «Око» является самой высокой площадкой для браков в Москве. Подать заявление на регистрацию брака можно на портале госуслуг, на сайте mos.ru или лично в Хамовническом отделе ЗАГС.

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