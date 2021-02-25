Песков заявил, что работа по борьбе с бедностью в России будет продолжаться

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В реализации программы по преодолению бедности в России есть препятствующие факторы, но власти будут продолжать работу в данном направлении. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 25 февраля.

— Да, не все получается. Да, различные факторы иногда серьезно мешают этой работе. Но никто руки опускать не собирается, и работа эта будет продолжаться, — отметил представитель Кремля.

Он уточнил, что для властей работа по преодолению бедности в стране является абсолютным приоритетом. Эта тема есть во всех национальных планах по развитию, работа по борьбе с бедностью в стране ведется постоянно, передает слова Дмитрия Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Китай заявил о полной победе над крайней нищетой в стране.

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